Para conseguir se imunizar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, laudo médico e exames atualizados Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 23:00 | Atualizado 26/05/2021 23:17

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar nesta quinta-feira (27), com a 1ª dose da vacina AstraZeneca, pessoas com 45 e 46 anos de idade, que tenham algum tipo de comorbidade, como deficiência permanente, doenças renais crônicas, obesidade com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior que 40, síndrome de down. Para conseguir se imunizar, a Prefeitura informou que é preciso apresentar documento de identificação com foto, laudo médico e exames atualizados.

PONTOS DE VACINAÇÃO



Publicidade

•Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

•Escola Municipal João Torres, Prainha;

•Estratégias de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.