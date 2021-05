Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, foi suspensa em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, devido à falta de doses no município. A Prefeitura informou na manhã desta terça-feira (25), que vai aguardar o envio de uma nova remessa de doses, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), para dar continuidade ao calendário de imunização.

De acordo com a Prefeitura, Arraial do Cabo registra 1.364 casos confirmados da Covid-19, incluindo 72 óbitos pela doença, conforme a última atualização do boletim epidemiológico que mostra o avanço da doença na cidade.