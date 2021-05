Cadetes da Guarda Mirim fazem aplicação da chamada "multa moral", que repreende motoristas que estejam cometendo infrações de trânsito Foto: Divulgação

Publicado 26/05/2021 23:50

ARRAIAL DO CABO – Uma campanha educativa sobre segurança no trânsito foi realizada nesta quarta-feira (26) por agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A iniciativa faz parte da campanha Maio Amarelo, que orienta os motoristas e pedestres sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar acidentes no trânsito.

Segundo a Prefeitura, o trabalho teve o apoio dos cadetes da Guarda Mirim do município, que saíram pelas ruas fazendo a aplicação da chamada “multa moral”, que repreende motoristas que estejam cometendo infrações de trânsito.



“Eles estão orientando os pedestres a atravessarem a rua na faixa de pedestres, pedindo os motoristas pra colocarem o cinto de segurança, pro motociclista amarrar o capacete, para que nós possamos ter uma cidade segura”, afirmou o instrutor do projeto Guarda Mirim, Jefferson Lima.