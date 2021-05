Assunto foi discutido durante reunião realizada na Câmara de Vereadores Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Representantes do Procon e da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, participaram de uma reunião, nessa segunda-feira (24), para discutir a realização de uma palestra para orientar fornecedores de produtos e serviços sobre o atendimento à população. O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores.

A data da palestra ainda não foi divulgada pelo município. Segundo a Prefeitura, o evento também vai servir para auxiliar os comerciantes na regularização dos seus estabelecimentos conforme as instruções legais do Código de Defesa do Consumidor e da Vigilância Sanitária.



Participaram da reunião, representantes das secretarias municipais de Defesa do Consumidor; de Turismo; Vigilância Sanitária, além da Associação do Comércio.