Publicado 18/05/2021 23:55 | Atualizado 19/05/2021 00:42

ARRAIAL DO CABO – Representantes do Procon e de um supermercado de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, se reuniram nesta terça-feira (18), para abordar as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, que devem ser adotadas pelas empresas. O encontro aconteceu um mês após uma fiscalização do órgão, para apurar uma denúncia de aumentos abusivos nos preços de produtos vendidos pelo supermercado.



A fiscalização em questão foi realizada no dia 15 de abril e constatou que, apesar das denúncias, as mercadorias vendidas já chegam aos supermercados com preços elevados dos fornecedores e a margem de lucro praticada pelos estabelecimentos é considerada aceitável pelo Procon, abaixo de 30%, conforme as notas fiscais apresentadas.

