Comitiva é formada pela secretária municipal de Educação, Isalira Ramos; pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ângelo Shogun e outro servidor público do município Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:35

ARRAIAL DO CABO – Uma comitiva formada por representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e da Câmara Municipal de Vereadores viajou para Brasília, no Distrito Federal, em busca de recursos para a cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é conseguir recursos para investimentos na Educação, Turismo, Segurança Pública, entre outras áreas.

De acordo com a Prefeitura, o município planeja investimentos com verbas federais para a sinalização turística da cidade, ampliação da RJ-102, até o distrito de Monte Alto e reforma e ampliação de creches e escolas. O município informou ainda que, também está em busca de recursos para a instalação de um sistema de videomonitoramento e câmeras de reconhecimento facial.



A comitiva é formada pela secretária municipal de Educação, Isalira Ramos; pelo responsável pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura, Rogério Abril; e ainda o presidente da Câmara de Vereadores, Ângelo Alves, conhecido como Shogun. A Prefeitura não informou quando os servidores devem retornar de viagem.