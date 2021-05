O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 4, que pessoas físicas poderão transferir dinheiro por meio do aplicativo de mensagens, sem a cobrança de taxas. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Letícia Moura

Publicado 12/05/2021 18:05 | Atualizado 12/05/2021 18:21

Rio - A poupança, investimento favorito dos brasileiros, completou mais um mês com a rentabilidade em queda. Em abril, o poupador teve perda de 4,80%, o que representa a oitava diminuição consecutiva mensal. O investidor vem tendo perdas de poder aquisitivo acumuladas há 12 meses, desde o mês de setembro de 2020. Os dados são de um levantamento feito pela Economatica.

Na avaliação do economista Alessandro Azzoni, para nenhum dos cenários, a poupança está valendo a pena, porque não cobre a inflação . Segundo o especialista, a poupança teria que remunerar pelo menos 0,5% acima da inflação para poder gerar lucratividade. Ou seja, significa que o valor depositado na caderneta perdeu o poder de compra, já que a rentabilidade da poupança está abaixo da inflação.

De acordo com Felipe Nogueira, especialista em finanças e planejador financeiro da Impacto Consultoria, dentro do atual cenário econômico brasileiro, a poupança deverá continuar perdendo para a inflação nos próximos meses. "Hoje, não vejo como um investimento a ser sugerido, logo, nem a correção do dinheiro ela está conseguindo cumprir", aponta.



Enquanto a taxa de juros da economia brasileira (Selic) estiver em baixa, ainda conforme Nogueira, os investidores devem procurar a diversificação do capital. Ele avalia que os rendimentos em renda fixa serão de pouca rentabilidade neste momento. "Porém, as opções ainda existem. Vale analisar outros produtos em renda fixa como, CDB e Títulos públicos do Tesouro Direto", conclui.

Marlon Glaciano, especialista em finanças e planejador financeiro, sugere que o poupador substitua a poupança por um investimento que tenha liquidez diária e pague, ao menos, 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) - taxa que rege as aplicações.

Regra da poupança

A regra da nova poupança, válida para contas abertas a partir de maio de 2012, estabelece que, quando a taxa básica de juros, a Selic, for igual ou inferior a 8,5%, a poupança pagará 70% da Selic mais a Taxa Referencial (TR), atualmente zerada. No último dia 5, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic de 2,75% para 3,5% ao ano.

De acordo com Azzoni, mesmo em renda fixa, o investidor tem opções melhores que a poupança. "Se o investimento paga 100% em cima da Selic, você já está ganhando 30% em cima da poupança", explica, acrescentando que o CDB (Certificado de Depósito Bancário), por exemplo, pode remunerar mais do que a caderneta.