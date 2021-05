A nova poupança segue como a opção com menor rentabilidade em todos os cenários; entenda Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 18:37

A rentabilidade da caderneta de poupança acumulou mais uma queda de poder aquisitivo descontada a inflação medida pelo IPCA, segundo levantamento da Economatica. Em abril, o poupador teve perda de 4,80% e o percentual representa a oitava diminuição consecutiva mensal.

De acordo com a Economatica, o poupador vem tendo perdas de poder aquisitivo acumuladas há 12 meses, desde o mês de setembro de 2020. A Economatica não registrava queda de poder aquisitivo em níveis de 4,80% desde o mês de junho de 2003, quando o poupador perdeu 4,94% em 12 meses.

Até abril deste ano, somente o dólar Ptax teve valorização acima da inflação medida pelo IPCA, de 1,58%. Todas as demais aplicações tiveram perda de poder aquisitivo. O Ouro é o que mais perdeu com queda de 5,56%, seguido pelo IMA-B Total com queda de 4,44 e, por fim, o índice de fundos imobiliários IFIX com queda de 2,62% (Quedas descontando o IPCA).

Em 12 meses, o Ibovespa teve o melhor desempenho com ganho de poder aquisitivo de 38,33% acima do IPCA, seguido pelo IHFA (Índice de fundos multimercados) com 4,92%. O dólar teve a maior perda com 6,74% e a poupança teve o segundo pior desempenho - com queda de 4,80%.

No mês de abril, o Ibovespa teve o melhor desempenho com valorização acima do IPCA, de 1,62%, seguido pelo IHFA com 0,97%. O dólar teve o pior desempenho com queda de 5,45% e o euro teve a segunda maior queda, com -3,14%, o ouro com queda de 1,12%, sendo a terceira maior queda.