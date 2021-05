MC Kevin se casou com Deolane Bezerra em 28 de abril fotos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:23 | Atualizado 18/05/2021 16:29



Rio - A advogada Deolane Bezerra, viúva do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, não forneceu a senha de seu celular ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca). Nesta segunda-feira (17), ela entregou o aparelho durante seu depoimento como testemunha do inquérito que apura as circunstâncias da morte do artista . Contudo, uma lei garante que ninguém é obrigado a entregar equipamentos eletrônicos desbloqueados à polícia.



Segundo outras testemunhas que falaram com a polícia, Kevin teria feito uso de drogas e bebidas alcoólicas antes de acontecer o incident e. O delegado Henrique Damasceno pediu a peritos do Instituto Médico Legal (IML), onde o corpo do funkeiro foi levado, que seja feito um exame toxicológico no mesmo.

Publicidade

MC Kevin tinha 23 anos e estava no Rio para um show em uma boate no bairro Vila Valqueire, na Zona Norte, no sábado (15). O artista estava hospedado com a mulher, a advogada Deolane Bezerra, e sua equipe de produção no hotel. Ele morreu ao cair do quinto andar do prédio. Ainda não há informações do que teria causado o acidente.