Rio - Imagens feitas dentro de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mostram os momentos após a queda de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, o MC Kevin . O cantor morreu depois de cair do 5º andar, entre a piscina e a área comum do prédio. Na gravação feita por um hóspede, é possível ver o cantor desacordado no chão e o trabalho do Corpo de Bombeiros para socorrer o artista.

No vídeo, uma bombeira pergunta o nome do artista e confirma que o mesmo ainda estava respirando. Alguns amigos aparecem orando perto do corpo e perguntando se ele ainda estava vivo. Kevin foi virado, colocado em uma maca e rapidamente encaminhado ao hospital. Atenção, imagens fortes.

Vídeo mostra socorro a MC Kevin após queda de quinto andar de hotel. Saiba mais: https://t.co/usn1UiDqka pic.twitter.com/KmNpepMXz0 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2021

Em outro vídeo que circula nas redes sociais, amigos aparecem ao lado do cantor. Um homem aparece fazendo massagem nas costas de Kevin e outro pede para chamar socorro. "(Ele) está respirando, chama a ambulância", disse.

A tragédia

O cantor morreu neste domingo (16) depois de uma queda do 5º andar do quarto de um hotel na Barra da Tijuca. O artista e a mulher estavam hospedados no 11º andar. Ele veio ao Rio por conta de um show em Vila Valqueire, no sábado (15).

A morte do funkeiro é investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca) . A polícia ainda colhe provas que ajudem no inquérito policial. Segundo informações iniciais, ele teria tentando pular da varanda de um quarto para a piscina e acabou batendo com a cabeça.

Além da mulher dele, a advogada Deolane Bezerra, sua equipe de produção e alguns amigos já prestaram depoimento.