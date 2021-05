Por Beatriz Perez

Publicado 17/05/2021 14:00 | Atualizado 17/05/2021 15:06

Rio - Um homem que estava acompanhando a mãe de MC Kevin brigou com jovens que também estão na 16ª DP (Barra), nesta segunda-feira (17). O rapaz seria, segundo um amigo, padrasto de Kevin, empurrou um jovem e perguntou por que não haviam cuidado do MC, que morreu após cair de uma varanda de hotel na Barra da Tijuca , Zona Oeste do Rio, no domingo (16). O homem também partiu para cima de um repórter e foi contido, antes de entrar em um carro e deixar o local.