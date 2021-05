VALQUÍRIA NASCIMENTO, mãe do MC Kevin chegando ao IML Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:33 | Atualizado 17/05/2021 13:50

Rio - Valquíria Nascimento, mãe do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, agradeceu o carinho que a família está recebendo dos fãs do filho. Ela esteve na manhã desta segunda-feira no Instituto Médico Legal do Rio. O corpo do artista foi liberado por volta do meio-dia

"Eu quero agradecer todos pelo carinho e pela preocupação com ele. O Kevin era um menino de família, e quem estava ao meu lado o tempo todo", disse a mãe do cantor, que teve o último contato com o filho horas antes do acidente.

Publicidade

MC Kevin morreu depois de uma queda do 5º andar de um hotel na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O artista e a mulher estavam hospedados no 11º andar. Ele veio ao Rio por conta de um show em Vila Valqueire, no sábado.

Publicidade

A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança do hotel para entender o que ocorreu na hora do acidente.