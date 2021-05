MC Kevin Redes Sociais

Rio - O corpo de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, o MC Kevin, será velado em São Paulo. A informação é da assessoria de imprensa do artista, que não detalhou local e hora. Também não há informações sobre sobre local de enterro. A mãe do cantor, Valquíria Nascimento, chegou por volta das 10h15 no Instituto Médico Legal do Rio.

A previsão para liberação do corpo é que aconteça até às 13 horas. O MC deve ser levado de helicóptero ou avião para São Paulo.

A mãe e a irmão do cantor usaram as redes sociais para se despedirem. "Não acredito que você me deixou. E agora, com quem vou brigar, com quem vou acordar brava de madrugada", escreveu a mãe Valquíria. "Quando que eu ia imaginar que hoje ia perder você?", questionou a irmã do artista, Ellen Bueno.

A morte do funkeiro é investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca). A polícia ainda colhe provas que ajudem no inquérito policial. Segundo informações iniciais, ele teria tentando pular da varanda de um quarto para a piscina e acabou batendo com a cabeça.