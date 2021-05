Tiro atingiu vidro de helicóptero e acertou a panturrilha do piloto Reprodução

Publicado 28/05/2021 09:32 | Atualizado 28/05/2021 12:36

Rio - Um piloto de helicóptero da Record TV foi baleado no joelho direito, na manhã desta sexta-feira (28), enquanto sobrevoava a região da Mangueira, na Zona Norte do Rio. O profissional foi identificado como Darlan da Silva Santana. Mesmo ferido ele conseguiu fazer um pouso de emergência no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro.

O quartel do Corpo de Bombeiros do Méier foi acionado às 7h50 para a ação. Darlan foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o paciente tem quadro de saúde estável. Além do piloto, um cinegrafista também estava na aeronave, mas não se feriu.

Na região da Mangueira, o intenso confronto entre policiais e criminosos assustou moradores que precisaram sair para trabalhar. De acordo com a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira realizavam policiamento pela Rua Visconde de Niterói quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Outras equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para dar apoio.

A Polícia Civil informou que a ocorrência será registrada na 17ª DP (São Cristóvão), que solicitou uma perícia na aeronave para identificar o tipo de armamento que a atingiu e de onde partiram os disparos que também feriram o piloto.

Uma bala perdida atingiu o quarto de uma criança, em um prédio na Avenida Marechal Rondon, ninguém ficou ferido.