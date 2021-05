Barrichello Reprodução

Publicado 07/05/2021 16:02 | Atualizado 07/05/2021 16:04

Rubinho Barrichello participou de um vídeo no canal de Rafinha Bastos, no YouTube. Na entrevista, o ex-piloto revelou que ainda sente mágoa do "Casseta & Planeta" por fazer piadas o chamando de "atrasado". Vale lembrar que a atração da Globo ficou no ar entre 1992 e 2010.

"Quando você tem dentro do teu país um programa de humor que tira sarro perante certas situações... Até o cara começar a fazer uma piada com algo que não é verdade é um fator muito agressovo", afirmou Rubinho no podcast Mais que Oito Minutos. Ele confirmou para Rafinha que se referia ao Cassseta. Ficou 11 anos no ar, você fica brincando com o negócio do 'atrasado' porque o cara chegou em segundo", disse.



"As pessoas têm o direito de fazer brincadeira. Não posso ficar chateado com um tipo de brincadeira, porque se o país inteiro brincou com uma história, não tem muito jeito. É que foram poucos que foram lá para verificar (a minha carreira)", continuou. Barrichello foi vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2002 e 2004.