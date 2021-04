Por IG - Último Segundo

Um piloto de avião, conhecido como "Cabeludo", foi preso no Maranhão após realizar um voo rasante sobre banhistas na praia do Caju, município de Nova Iorque-MA. Nas imagens, o rapaz passa próximo a crianças e adultos que se banhavam nas águas. Veja as imagens:

O piloto de um Paradise (PU-MYS) foi preso após fazer um voo rasante em uma praia fluvial localizada na divisa do Maranhão com o Piauí, ontem. A aeronave foi apreendida.



Ele já havia sido preso em 2012, por pilotar sem documentação legal, segundo o @PortalG7ma.



: Divulgação. pic.twitter.com/x9ZUbZxpDn — AERO Magazine (@Aero_Magazine) April 12, 2021

Mesmo com o risco de uma tragédia ter acontecido, ninguém se feriu. O responsável pela acrobacia já havia sido preso anteriormente por pilotar uma aeronave sem possuir habilitação. O crime ocorreu em 2012.

"De acordo com as normas de Aviação Civil, acrobacias aéreas como essas são proibidas, principalmente com este tipo de aeronave. Nós já suspeitávamos de quem era o autor e, na área do 35º BPM, existem cidades onde têm aeroporto: São João dos Patos, Paraibano, Pastos Bons e Passagem Franca. Tinha uma equipe em cada local esperando e o mesmo aterrissou em São João dos Patos", contou o major Fernando Lustosa.

Após a prisão, porém, o piloto foi solto por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.

O delegado de São João dos Patos, Francisco Taveira, explicou que "ele foi liberado devido se tratar de crime de menor potencial ofensivo, ou seja, crime de periclitação contra a vida e contravenção penal de manobra de risco em local não autorizado por lei. Foi feito o termo circunstanciado de ocorrência e liberado mediante termo de comparecimento em juízo".