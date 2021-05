Um suspeito fica ferido durante confronto com a PM na Pavuna Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:33 | Atualizado 28/05/2021 10:04

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou um suspeito ferido, na manhã desta sexta-feira, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. A PM informou que militares do 41º BPM (Irajá) foram atacados e um dos criminosos acabou baleado. A identidade do suspeito não foi divulgada.

O criminoso foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.



Com ele, uma pistola, drogas e um rádio transmissor foram apreendidos. A ocorrência encaminhada à 39ª DP (Pavuna).

Publicidade