Um suspeito morre e outro fica ferido em confronto no Complexo do Chapadão, na Zona Norte Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 08:20

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido, na manhã desta segunda-feira, em um confronto com policiais militares do 41º BPM (Irajá), no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados sobre um roubo de carro e encontraram o veículo em um dos acessos da comunidade.

Ainda segundo a corporação, quando os policiais chegaram ao local, homens armados fizeram disparos contra a equipe e houve confronto. Após o confronto, dois homens foram encontrados. Um não resistiu e morreu no local, o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo. Não há informações sobre o estado de saúde.

Publicidade

Com eles foram apreendidos um revólver e um simulacro de pistola e o carro roubado foi recuperado.

Baile e aglomeração

Publicidade

Imagens áreas do Bom Dia Rio, da TV Globo, também mostraram o fim de um baile, que acontecia no alto da comunidade, ainda nesta manhã. Nas imagens, é possível ver um grupo de pessoas reunidas, sem máscaras.

Imagens áreas mostram um baile na comunidade do Chapadão nesta segunda-feira Reprodução / TV Globo

Publicidade