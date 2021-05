Por O Dia

28/05/2021

Rio - Diante do incêndio registrado na manhã desta sexta-feira em um trem da Supervia de Belford Roxo , que deixou sete passageiros feridos, o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, o deputado Dionísio Lins (Progressista), decidiu encaminhar um ofício solicitando uma planilha sobre a manutenção das composições. Testemunhas que presenciaram o incêndio afirmam que bombeiros tiveram dificuldades achar extintores na composição e que um deles estava vazio. O ofício, enviado nessa manhã para a direção da Supervia, pede que seja mandada, com a máxima urgência para a comissão, a relação da planilha de manutenção das composições, da via aérea que atende os ramais da baixada, o número de passageiros transportados nesses ramais diariamente, quantos extintores de incêndio cada composição carrega, cópia do contrato com a empresa contratada para o fornecimento e manutenção desses extintores, valor desse contrato, a data de validade de cada um e a última recarga realizada.