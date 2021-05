Incêndio em composição do trem suspende circulação do transporte no ramal Belford Roxo Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - "Eu só pensei em ajudar. Parecia que o mundo ia acabar. Quando vi o clarão, atravessei a linha do trem e vim para ajudar as pessoas". O relato é do senhor Carlos Augusto, que ajudou a controlar o princípio de incêndio, na manhã desta sexta-feira em uma composição do trem da SuperVia, no ramal Belford Roxo . Segundo ele, homens do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldades para encontrar extintores dentro do transporte. Um deles estava vazio.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Duas delas foram socorridas e levadas para um hospital da região. Um homem que ainda não teve o nome divulgado sofreu uma fratura na perna, segundo o Corpo de Bombeiros.

"Dois homens do Corpo de Bombeiros se empenharam ao máximo para controlar o fogo, mas não tinha extintores e eles ficaram procurando em vários vagões. As labaredas dentro de trem foi porque o fogo atingiu a mochila de um passageiro", disse.

Carlos não era passageiro do trem e disse que passava em uma rua paralela à rede férrea e percebeu um clarão. Ele se assustou, mas invadiu os trilhos para ajudar as pessoas.

A passageira Estefani Marques disse que todos os passageiros se assustaram com as chamas.

"Foi desesperador. Quando nos avisaram que iam abrir a porta houve correria e a gente viu o fogo. Estava tudo muito escuro e não tinha ninguém da Supervia no local para ajudar. Os moradores ali de perto da linha férrea que nos avisaram onde a gente estava", contou Estefani.

A SuperVia disse que por volta das 5h45 a circulação dos trens no ramal de Belford Roxo foi interrompida por conta de um incêndio em uma composição que ficou parada entre as estações de Del Castilho e Pilares. 15 estações foram fechadas.

Em nota, a concessionária informou que por volta das 7h15 os trens do ramal Belford Roxo voltaram a circular.

Às 7h15 desta sexta-feira, trens voltaram a circular no ramal Belford Roxo. Os clientes estão sendo informados sobre normalização por meio dos canais de comunicação da concessionária. A SuperVia apurou, até este momento, que um cabo da rede aérea estava partido nas proximidades da estação Del Castilho (ramal Belford Roxo) quando um trem seguia para a Central do Brasil. Por volta das 5h45, ao entrar em contato com o pantógrafo (equipamento que liga o trem à rede aérea), houve um curto-circuito, provocando princípio de incêndio no lado externo do trem. O interior do trem é anti-inflamável, o fogo que se vê nas imagens gravadas por passageiros é de material externo que caiu dentro do trem. Técnicos apuram os possíveis motivos que provocaram o dano no cabo da rede aérea.