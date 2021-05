Secretário de Saúde, Daniel Sorans divulga o boletim epidemiológico no Centro de Operações Rio.Na foto, o Superintendente de Vigilância en Saúde, Marcio Garcia. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 08:28 | Atualizado 28/05/2021 10:10

Rio - Dados compilados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio apontam uma importante redução na taxa de internações de pessoas com 60 anos ou mais, faixa etária que já tomou, pelo menos, a primeira dose da vacina. Grupos como o de idosos entre 70 e 79 anos tiveram redução de até 13% nas internações. Os percentuais foram apresentados no 21º Boletim Epidemiológico, nesta sexta-feira (28).

O superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, apontou que em todos os recortes de idosos, entre 89 e 60 anos, houve redução. "Entre 80 a 89 anos, eram 11% dos internados em dezembro (2020). No dado mais atual, de maio, 5%. Entre 70 a 79 anos tínhamos 23% dos internados em dezembro, temos 10% agora em maio. A faixa etária de 60 a 69 anos representava 27% das internações, Agora, em maio, 20%", detalhou Garcia.

"Comparando dezembro com os dados atualizados, o que a gente observa é uma redução percentual de uma maioria das faixas etárias acima de 60 anos. Uma das nossas hipóteses, a mais plausível, é já mostrando o efeito da vacinação na população de 60 anos ou mais", completou.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçou que a queda é consequência da cobertura vacinal. Parte desse grupo, principalmente os que estão entre 60 e 65 anos, ainda tomou a segunda dose, mas já há indícios de proteção. "Eu acho que começamos a ver o efeito claro da vacina na faixa etária acima de 60 anos.A gente está conseguindo ver isso de maneira muito mais veloz do que imaginávamos. Já é o efeito de quem já tomou a primeira dose", disse Soranz.

Cobertura vacinal em segunda dose próxima de 90%

Soranz também comentou que a cobertura de segunda dose entre os idosos está no percentual considerado ideal pela secretaria. "Podemos ver que. na maioria das faixas etárias de pessoas idosas, estamos com uma cobertura de segunda dose próxima de 90%. Entre 65 e 69 anos, temos 88% de segunda dose. Entre 70 e 74, 90% de cobertura. A expectativa das pessoas de tomar a segunda dose vem acontecendo. Pessoas estão procurando as unidades".