Mc Kevin Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 08:16 | Atualizado 17/05/2021 09:04

Investigadores devem obter nesta segunda-feira as imagens das câmeras de segurança do hotel. A polícia acredita que com o material em mãos, terá peças importantes para ajudar no inquérito.

Publicidade

Segundo a polícia, Kevin não caiu do quarto em que estava hospedado com a mulher, mas sim do quarto em que se encontrou com amigos. Os dois quartos foram periciados durante a madrugada.

De acordo com o relatório da PM, uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) esteve no hotel para uma ocorrência de lesão corporal, após um hospede ter batido com a cabeça ao tentar pular na piscina de um quarto do quinto andar. O cantor foi socorrido por paramédicos do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Publicidade

fotogaleria

MC Kevin tinha 23 anos e estava no Rio para um show em uma boate no bairro Vila Valqueire, na Zona Norte, no sábado (15). O artista estava hospedado com a mulher, a advogada Deolane Bezerra, e sua equipe de produção no hotel.

Publicidade

O corpo do artista está no Institutto Médico Legal (IML) na região central do Rio e deve ser liberado nesta segunda-feira. Ainda não há informações de local e horário do sepultamento. MC Kevin deve ser enterrado em sua cidade natal, Mogi das Cruzes, em São Paulo.