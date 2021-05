MC Kevin reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 23:07 | Atualizado 17/05/2021 00:37

No relatório inicial da Polícia Militar, que esteve no local da queda que resultou na morte de Mc Kevin, no início da noite deste domingo (16), os policiais militares do setor Golf do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), tratam o episódio como lesão corporal. Os militares foram acionados até o Hotel Brisa Barra, onde o cantor estava hospedado, na Barra da Tijuca, para averiguar a fatalidade.

Chegando ao local, os PMs foram informados que a vítima, de 23 anos, provavelmente ao tentar pular na piscina pela varanda do quinto andar, teria batido com a cabeça na borda da piscina, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde foi atendido com lesão na face e cabeça, sendo o seu estado muito grave.

A piscina do Hotel Brisa Mar fica localizada na parte frontal do estabelecimento, bem de frente para a Praia da Barra. O hotel fica localizado na Avenida Lúcio Costa, número 5700. Mc Kevin estava no Rio acompanhado de sua mulher, Deolane Bezerra. Na noite de sábado (15), se apresentou em uma balada chamada 'Baile do Imperador', em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Kevin e Deolane haviam se casado no fim do mês passado.