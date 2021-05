O funkeiro MC Kevin morreu após cair do 5º andar de um prédio Reprodução de internet

Publicado 22/05/2021 17:51 | Atualizado 22/05/2021 18:13

Rio - O pai do MC Kevin, que morreu no último domingo (16), após cair do 5º andar de um hotel, na Barra da Tijuca, disse que não acredita que a queda tenha sido um acidente. Em áudios enviados ao apresentador Luiz Bacci, da Record, Agnaldo Barros Bueno afirmou que essa 'investigação vai ser longa'.

“Eu não sei o que aconteceu. Para mim, foi uma emboscada. Porque o negócio está estranho, muito estranho. É muita coisa. Essa investigação vai ser longa”, disse.

“Está na mão de Deus e da polícia. Eles têm de achar câmera, têm de achar alguma coisa. Até agora não consigo engolir essa coisa do meu filho cair lá de cima não”, acrescentou.

Segundo informações da polícia e do delegado Édson Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca) não foram encontrados indícios de crime na morte de Kevin. Até o momento, a versão das investigações é de que o funkeiro teria tentado ir para outro apartamento pela sacada, porque teria pensado que seria flagrado traindo a esposa.

