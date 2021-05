Manifestação no Jacarezinho: parentes relataram uso de facadas; perícia descartou Daniel Castelo Branco

Por Bruna Fantti

Publicado 07/05/2021 19:36 | Atualizado 07/05/2021 20:36

Rio - Até às 19h desta sexta-feira, os 24 corpos apontados pela polícia como criminosos, da operação do Jacarezinho, já passaram por perícia, no Instituto Médico Legal (IML). Os laudos preliminares indicam que as mortes foram causadas por projéteis de arma de fogo. Além disso, foi descartado ferimentos causados por armas brancas, ou seja, lâminas.

A informação foi confirmada pelo DIA com fontes do IML. No total, 28 pessoas morreram na ação da Polícia Civil na região.

Durante o decorrer do dia, parentes dos mortos afirmaram que houve o uso de facas por parte dos policiais , o que reforçaria a tese de execução. No entanto, a perícia, que foi acompanhada por um perito do Ministério Público, ratificou o posicionamento da Polícia Civil: de que as mortes foram causadas por tiros. Ainda de acordo com a polícia, os agentes foram emboscados e tiveram que revidar.

Outros três corpos, que seriam de criminosos, de acordo com a corporação, continuam sendo periciados.