O investimento em infraestrutura e a proximidade com a Rodovia Presidente Dutra facilitam a instalação de empresas em Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

O Calçadão de Belford Roxo ganhou a Pernambucanas e terá uma das lojas do Magazine Luiza Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Nos últimos meses Belford Roxo tem recebido investimentos de grandes empresas. O Magazine Luiza, por exemplo, está em fase de conclusão em duas lojas no Centro do município. Uma delas tem 1.700 metros quadrados. A outra, 700 metros. Recentemente se instalaram no município a Casas Pernambucanas, Atacarejo Ki-Barato (bairro Areia Branca) e a Elanco, que é uma empresa global de saúde animal que desenvolve produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais domésticos e de produção em mais de 90 países. A empresa se instalou em uma área do complexo industrial da Bayer.

A previsão é que com a instalação das Casas Pernambucanas, Magazine Luiza e da Elanco em Belford Roxo, mais de 600 empregos diretos e indiretos foram gerados.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou que ao assumir o cargo pela primeira vez, em janeiro de 2017, encontrou o município com ruas, estradas e avenidas esburacadas. Uma de suas primeiras medidas foi acelerar o processo de asfaltamento de diversas vias.



Representantes da empresa Elanco se reuniram com o secretário municipal de Fazenda, Rafael Xavier, e equipe Rafael Barreto / PMBR

“Melhorando a infraestrutura, conseguimos fazer com que empresas se interessem em se instalar no município. Belford Roxo é privilegiado, pois está à beira da Rodovia Presidente Dutra, facilitando assim o transporte de mercadorias. Fico muito satisfeito em saber que a Elanco, Magazine Luiza, Pernambucanas, atacarejo Ki-Barato se instalaram em Belford Roxo. A previsão é que outras também venham para o município. Isso é desenvolvimento e geração de empregos”, arrematou.

Secretário com representantes da Elanco



O secretário municipal de Fazenda, Rafael Xavier de Albuquerque, destacou que a Prefeitura agilizou todo o processo de legalização das empresas para evitar a burocracia e acelerar a instalação das unidades.

“Oferecemos todo o suporte e procuramos ajudar nos trâmites da documentação, pois é um orgulho para Belford Roxo sediar essas empresas, que irão gerar empregos e movimentar a economia do município”, concluiu, Rafael Xavier, que se reuniu com a CEO (cargo equivalente a diretor executivo) da empresa Elanco, Lara Izela, Carlos Alexandre (responsável pela Segurança e Meio Ambiente) e Daniel Balo (consultor).



Com quase 70 anos no setor de saúde animal, a Elanco em Belford Roxo fabrica produtos ectoparasiticidas (remédios indicados para sarnas animais), formulações líquidas e sólidas, para distribuição no Brasil e exportação para a América Latina. Os principais produtos da empresa são: Tiguvon, Batycol, Bolfo e Tanidil usados em bovinos.