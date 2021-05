Paulo Magalhães, observado por Bruno Nunes, assina o convênio Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:38

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo – através das Secretarias de Cultura e Habitação e Urbanismo – assinou uma parceria com o Instituto de Estudos das Religiões (Iser), com o objetivo de implantar o projeto Transforma Bel, que oferecerá cursos nos condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida do bairros Santa Tereza e Vale das Mangueiras (Roseiral). Os cursos serão de audiovisual, dança e aderecista (artesanato), que irão beneficiar cerca de 300 pessoas que moram nos condomínios Vizenza, Toscana e Pégasus. A parceria foi selada na Secretaria Municipal de Cultura

Os cursos devem beneficiar todas as faixas etárias, da primeira infância à terceira idade. O aluno ganhará material didático, lanche e capacitação que o ajude na economia solidária. A aula inaugural está prevista para o dia 7 de junho, às 9h30, no condomínio Pégasus, em Santa Tereza.

Publicidade

Os cursos serão oferecidos dentro dos condomínios Vizenza, Toscana e Pégasus, pela manhã e à tarde, no contraturno escolar. O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que os cursos são socioculturais e ajudam a fortalecer a identidade da cidade. “Mexe também com o empoderamento da economia criativa e solidariedade, que servem para abrir horizontes de conhecimento da população, em locais que necessitam de projetos que visam a formação humana", concluiu. “A Prefeitura está levando oportunidade de conhecimento dentro dos conjuntos habitacionais”, completou o secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes.

Participaram também do encontro o sociólogo e responsável técnico do Iser, Paulo Magalhães, e a assistente social da Secretaria Municipal de Habitação, Juliana Rosa Pimentel.

Publicidade

As inscrições serão feitas nos próprios condomínios. É necessário levar cópia da identidade, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Cada curso dura em média cinco meses.