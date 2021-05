Câmera de segurança registra um roubo de carro na Ria das Acácias Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 20:04

Belford Roxo – Uma via do bairro Santa Amélia, em Belford Roxo, tem sido alvo de assaltos constantes. A Rua das Acácias, já ficou conhecida como a “Rua dos Assaltos”. Moradores reclamam das ações rotineiras dos bandidos na rua, que fica a menos de 1 km do 39º Batalhão de Polícia Militar. Câmeras de segurança já registraram assaltos a veículos, pedestres e comércios.

Visão aérea da Rua das Acácias em Santa Amélia Reprodução / TV

Donos de comércios e moradores afirmam que os assaltos não tem hora para acontecer. Várias pessoas já perderam celulares e carros na via que fica entre duas comunidades controladas por traficantes: Comunidade do Rola e Morro do Castro.

Publicidade

Rua das Acácias no bairro Santa Amélia Reprodução / TV A Polícia Militar têm intensificado o patrulhamento na localidade no bairro Santa Amélia para tentar diminuir o número de assaltos e os transtornos para os moradores locais.