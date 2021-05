O cirurgião bucomaxilofacial João Pedro de Assis atendeu Yuri Gomes Louza no Hospital Municipal Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 15:31

Belford Roxo - O Hospital Municipal de Belford Roxo já está atendendo emergência e urgência da especialidade de odontologia. São realizados plantões sempre com cirurgiões-dentistas bucomaxilofacial e auxiliares de saúde bucal. A sala possui uma cadeira odontológica e equipamentos para os procedimentos. A unidade era referência há seis anos. Outro local com a emergência odontológica é a UPA Bom Pastor.



O cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Municipal, João Pedro de Assis Batista, destacou a importância do atendimento.

“Acredito que 72% dos traumas envolvem a face, que não é abordada pela medicina, e sim uma especialidade da odontologia. Atendemos muitas crianças também. Além disso, prestamos apoio à rede. Por exemplo, muitos casos de biópsia são encaminhados para cá, e damos suporte”, explicou.



Atendido no último domingo na unidade, Yuri Gomes Louza recebeu uma cotovelada em seu nariz sofrendo uma fratura.

Publicidade

“Não teve demora no atendimento. Ocorreu tudo bem e depois de uma semana retornei para avaliação. Foram todos atenciosos e eu até sai do hospital já com os remédios”, disse.