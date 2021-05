Comedouro e Bebedouro instalado pela Casa dos Direitos da Baixada - CDB e Riopae Divulgação

Publicado 26/05/2021 12:20 | Atualizado 26/05/2021 12:29

Belford Roxo – O município de Belford Roxo receberá nos próximos dias o projeto de comedores e bebedouros para animais de rua. A iniciativa é da Casa dos Direitos da Baixada (CDB), ONG que atua há mais de 10 anos pela proteção aos animais, entre outras causas, a partir da parceria com a empresa de assistência familiar, Riopae.

Durante o mês de maio já foram instalados dez comedouros em ruas de bairros de São João de Meriti. Nos próximos dias, as instalações chegarão a dois bairros de Belford Roxo: Jardim Redentor e Jardim Glaucia.



O projeto segue em expansão para que os comedouros e bebedouros cheguem a outras cidades da Baixada Fluminense, na capital do Rio de Janeiro e nos municípios da Região dos Lagos.



Os comedouros são canos de PVC adaptados para serem recipientes de ração e água, com adesivos dos parceiros no projeto. Ao lado são afixadas placas com explicação da funcionalidade dos comedouros e de que forma a população pode contribuir para ajudar a alimentar cães e gatos. Os comedouros serão abastecidos em dias alternados por voluntários da CDB.



De acordo com Angélica Oliveira, fundadora da Casa dos Direitos da Baixada, a ONG fez um levantamento informal dos números de adoções e abandonos durante a pandemia.



“É muita alegria termos feito essa grande parceria com a Riopae e ter esse apoio não apenas para alimentar, mas também para castrar e vermifugar os animais que resgatamos das ruas, muitas vezes em condições de totais maus-tratos”, disse Angêlica Oliveira, que hoje tem 39 pets para adoção, sendo que 11 estão na ONG e os demais em lares temporários, com protetores parceiros.