Os servidores devem comparecer na sede do PREVIDE Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:39

A Prefeitura de Belford Roxo iniciou nesta segunda-feira (24/05) a 2ª chamada para o recadastramento de servidores aposentados e pensionistas do município. O prazo para o comparecimento é até a próxima quinta-feira (27/05).

Os servidores devem comparecer na sede do PREVIDE – na Rua José da Cunha, 305, no bairro Areia Branca, no horário comercial.

Publicidade

O não comparecimento pode acarretar em suspensão do pagamento