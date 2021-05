A unidade do Detran em Belford Roxo fica no Shopping Carrefour, no Centro Divulgação / Detran

26/05/2021

Belford Roxo – A unidade do Detran-RJ em Belford Roxo, no Centro, realiza neste sábado (29/05) mais um mutirão para o atendimento ao público. Os interessados terão disponíveis serviços de habilitação e identificação civil. O mutirão acontece ainda em outros 115 postos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. Ao todo serão disponibilizadas 6,5 mil vagas no Estado. Para respeitar as seguranças sanitárias contra a Covid-19, e evitar aglomerações, o atendimento será mediante agendamento prévio.



O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas estão disponibilizadas a partir das 12h desta quarta-feira (26/05).

O departamento pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas. Levantamento realizado pelo órgão detectou que cerca de 30 % das pessoas não comparecem na data agendada.



“Mesmo com as medidas de distanciamento, que impedem o departamento de operar com sua capacidade máxima, estamos disponibilizando mais de 28 mil vagas, por dia, sem contar com os mutirões aos sábados. Por isso, a necessidade de o usuário desmarcar o serviço com antecedência, para que a vaga seja ocupada por outra pessoa”, ressalta o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, o atendimento será disponibilizado das 10h às 16h.



Já para a segunda via da identidade, o atendimento será das 8h às 16h. As carteiras da SEAP também poderão ser emitidas.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.



A unidade do Detran em Belford Roxo fica Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 4 e 19 (Shopping Carrefour), no Centro.