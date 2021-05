Por O Dia

Publicado 26/05/2021 00:04

Rio - Desde outubro do ano passado, Adolfo Konder está à frente na presidência do Detran-RJ. Ao receber o comando do órgão, ele ouviu duas recomendações do governador Cláudio Castro: organizar administrativamente o Detran e atender melhor o cidadão do Estado do Rio. Em entrevista ao DIA, Konder revela novidades futuras para o Detran-RJ, como a carteira de identidade digital, e explica como está trabalhando na pandemia. Além disso, o presidente diz que a equipe usa a criatividade para continuar ativa, durante a campanha de conscientização do Maio Amarelo sobre segurança no trânsito.

O Detran-RJ inaugurou, em uma mesma semana, o novo posto de Copacabana e uma unidade exclusiva para pessoas com deficiência, na Francisco Bicalho. Isso mostra que o Detran está ampliando e aperfeiçoando o atendimento prestado à população. É uma das marcas da nova gestão?

Adolfo Konder: "Sim, essas duas inaugurações simbolizam um momento de virada no Detran. Por determinação do governador Cláudio Castro, minha gestão assumiu com duas missões principais: organizar administrativamente o Detran e atender melhor o cidadão do Estado do Rio, oferecendo serviços de melhor qualidade. Temos vencido o desafio de botar o Detran no trilho certo. E agora é o momento de cumprir a missão que o governador nos deu, de atender melhor o usuário de nossos serviços, o que significa atender de forma mais moderna também. Uma das nossas marcas também é fazer um Detran mais digital. O Detran iniciou um amplo processo de digitalização nos últimos meses, com o objetivo de oferecer serviços que possam ser feitos pela internet, na facilidade de um telefone celular ou de um laptop, por exemplo. Para fazer o licenciamento anual do veículo, o cidadão não precisa mais ir aos postos do Detran. A carteira de habilitação também já é digital. E, em breve, vamos anunciar outros serviços digitais. Nossa meta é deixar o Detran mais moderno e mais perto dos cidadãos".

O Detran vai ampliar seus serviços pela internet?

Konder: "Há pouco tempo, o usuário tinha de perder um tempo enorme para vistoriar seu veículo no posto de atendimento e só então conseguia seu licenciamento anual. Hoje, ele paga as taxas e o documento pode ser baixado automaticamente no computador ou celular. Nem precisa mais ir ao posto do Detran. A carteira de habilitação é outro documento que está disponível pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Em breve, o Detran.RJ também vai oferecer a carteira de identidade digital. O usuário vai poder ter a identidade na palma da mão, mas também no celular, com validade em todo território nacional. Imagina que maravilha você obter a sua identidade sem sair do conforto da sua casa"!

Quais outras medidas o Detran-RJ implantou para atender melhor o cidadão, principalmente, neste momento de pandemia?

Konder: "A pandemia criou uma demanda reprimida nos nossos atendimentos . Tivemos de fechar os postos do Detran durante alguns meses. E, depois, foi preciso reformular todo o atendimento presencial para evitar aglomerações e proteger os usuários e também os nossos funcionários. Isso nos obrigou a criar soluções alternativas, como os mutirões de atendimento que realizamos aos sábados. Já fizemos 25 mutirões desde o início da minha gestão, estamos indo para o 26º, o que nos permitiu realizar mais de 120 mil atendimentos aos sábados, em todo o Estado. Além disso, ampliamos o horário de atendimento nos postos de vistoria e determinamos a realização de vistorias noturnas, também com o objetivo de aumentar o número de atendimentos. No momento, 12 postos estão fazendo vistorias até 21h. Também estamos abrindo novos postos, como o de Copacabana e o posto exclusivo para pessoas com deficiência, na Avenida Francisco Bicalho. Nosso objetivo é melhorar o atendimento aos cidadãos, deixar o Detran mais próximo dos usuários. E tem mais. Outras unidades serão abertas ou reformadas e modernizadas. Essa é a missão que o governador Cláudio Castro me passou e que estou buscando cumprir".

Adolfo Konder, presidente do Detran-RJ Divulgação

Ainda há algumas queixas de dificuldades para o usuário agendar serviços no Detran. O que está sendo feito para resolver o problema?

Konder: "A pedido do Detran-RJ, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou uma portaria em 26 de março, suspendendo, por tempo indeterminado, os prazos de alguns serviços, como renovação de carteiras de habilitação, recursos de multas e transferência de propriedade de veículos, entre vários outros. A população não precisa ficar aflita, porque a portaria suspendeu os prazos de validade justamente para não haver necessidade de pressa, de aglomeração nos postos. O prazo para o licenciamento anual de veículos foi prorrogado. O documento de 2020 estará valendo até, pelo menos, o fim de setembro, quando começa o calendário de renovação de acordo com a placa de cada veículo. O Detran disponibiliza mais de 20 mil vagas diárias para agendamento em todo o estado, além das vagas nos mutirões. Aos poucos, estamos resolvendo o problema da demanda reprimida".

Se o motorista for parado em uma blitz na rua não poderá ser multado?

Konder: "Não será multado se os motivos forem os prazos de alguns serviços. Estão válidas, por tempo indeterminado, as carteiras de habilitação vencidas desde 1º de março de 2020. Ficaram prorrogados também os prazos para registro e emplacamento de veículos novos, adquiridos a partir de 5 de março de 2021, e os prazos para transferência de veículos adquiridos a partir de 18 de fevereiro de 2021. Para fins de fiscalização das autoridades de trânsito, embora as medidas da portaria tenham efeito para condutores habilitados pelo Detran do Estado do Rio e para os veículos registrados no Detran-RJ, todas têm aplicação em âmbito nacional e devem ser observadas pelos agentes de trânsito de todo o país. Ou seja, se um veículo registrado no Detran-RJ for parado em São Paulo ou Minas, o agente terá de observar os prazos informados acima. O Contran estabeleceu ainda que caberá ao Detran-RJ informar a data de encerramento da suspensão dos prazos. Neste caso, a portaria será revogada, sendo estabelecido um novo calendário para os serviços".

Estamos em plena campanha do Maio Amarelo. O que o Detran está fazendo neste momento de pandemia para conscientizar a população sobre a necessidade de diminuir a violência no trânsito?

Konder: "Estamos usando a criatividade para continuarmos ativos no trabalho tão importante de educação para o trânsito. Não podemos fazer as tradicionais ações nas ruas para não provocar aglomerações. Todo cuidado é pouco. Por isso, estamos usando ainda mais as redes sociais, que dão um engajamento excelente às causas sociais. E iniciamos uma importante campanha nas TVs e emissoras de rádio para chamar a atenção para o alto índice de acidentes nas ruas e estradas do estado. Os números de acidentes vêm reduzindo ano a ano, mas ainda são muito altos. Em 2020, mesmo com as restrições de circulação provocadas pela pandemia, ocorreram 15 mil acidentes no estado, com 1.820 mortes. Quase 18 mil pessoas ficaram feridas. É preciso aumentar a mobilização pela paz no trânsito. Temos feito muitas campanhas criativas pelas redes, eventos com redução de público e reportagens com grande engajamento na mídia. Nas redes, para o Maio Amarelo deste ano, criamos a hashtag #VAINARESPONSA. Mostra que, no trânsito, a responsabilidade de todos é fundamental, e cada um precisa cuidar do outro. Porque você ora é motorista, daqui a pouco é pedestre ou ciclista. Dessa forma, a campanha conscientiza de que precisamos cuidar uns dos outros. E temos recebido um retorno muito positivo das pessoas. Ao mesmo tempo, usamos a criatividade para promover eventos que chamem a atenção da população, como a iluminação de amarelo do Cristo Redentor, da sede do Detran e do Palácio Guanabara. Realizamos ainda uma missa aos pés do Cristo, rezada pelo nosso amigo Padre Omar, que foi maravilhosa! Esteve presente dona Cibele Paranhos, mãe de uma menina de 22 anos, que, infelizmente, foi atropelada na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Ela representou as vítimas e familiares de vítimas de trânsito de todo o nosso Estado. Foi muito emocionante".

O senhor afirmou que o Maio Amarelo chama a atenção para o alto número de vítimas do trânsito. Como estão os números no Estado do Rio?

Konder: "Diminuíram, mas continuam altos. Em 2020, as estatísticas do Detran mostraram que 19,1 mil pessoas se acidentaram no Estado. Só nos dois primeiros meses de 2021, 3.479 pessoas ficaram feridas no trânsito. Muitas vezes, os acidentes são causados pela falta de pequenos cuidados essenciais, como o não uso do cinto de segurança, o uso do celular ao dirigir, as ultrapassagens imprudentes... É imprescindível unirmos todos os esforços em prol de salvar vidas".

O Detran lançou em abril um e-book com as principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Quais são elas? A vida do motorista foi facilitada?

Konder: "Entre as alterações mais importantes para os condutores estão o aumento do prazo de validade da carteira nacional habilitação, que dobra de cinco para dez anos para os motoristas com menos de 50 anos de idade. E a ampliação do limite de pontos necessários para que seja iniciado um processo de suspensão da carteira. Há também mudanças no prazo para recorrer de multas, e regras mais rigorosas para proteger os ciclistas. O texto tornou o CTB mais moderno e mais eficiente. O Detran-RJ preparou este e-book para facilitar a vida dos usuários. Ele indica, ponto por ponto, as mudanças mais importantes. Todos podem baixar o e-book no nosso site: www.detran.rj.gov.br".

A Lei Seca vai fazer 13 anos agora em junho. Ela foi importante para reduzir a violência no trânsito no Estado do Rio?

Konder: "Foi fundamental. A Lei Seca é uma das leis mais importantes para a diminuição dos acidentes graves e para salvar vidas. Em doze anos de operações no estado, 213 mil pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Retirar o infrator das ruas contribui para reduzir os índices de acidentes de trânsito. E as operações tiveram grande efeito também na conscientização dos motoristas. Mas temos de manter o ritmo das fiscalizações, pois o número de acidentes ainda é muito alto. Entre 2011 e 2020, 20.780 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Estado do Rio e 363 mil ficaram feridas, o que dá uma média de 7 mortos e 100 feridos por dia. Precisamos todos nos lembrar do lema da campanha do Maio Amarelo: 'No trânsito, sua responsabilidade salva vidas'".