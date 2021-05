Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução/GoogleMaps

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 21:23

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira, um homem identificado como Maycon Venâncio da Silva, acusado de ter matado duas pessoas em Mesquita, na Baixada Fluminense, no ano de 2017. De acordo com agentes, a prisão só foi possível após denúncias feitas pelo canal do Disque-Denúncia.

O criminoso, que era considerado foragido da Justiça, foi encontrado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, quando estava chegando a um shopping da região. Contra Maycon havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Ainda segundo a PM, com a prisão desta terça, o número de criminosos monitorados e presos no ano de 2021 chega a 62. Durante essas prisões, também já foram apreendidas 25 armas.