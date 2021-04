Pai e filho de 5 anos morrem em acidente entre carro e moto em Mesquita

Família se envolveu em grave acidente envolvendo carro e moto Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 13:22

Rio - Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, matou pai e filho, na noite deste domingo (25), na Avenida Governador Celso Peçanha, no bairro Jacutinga, em Mesquita, Região Metropolitana do Rio. Edimilson Fernandes da Cruz, de 39 anos, e Davi Lucas, de 5 anos, morreram no local. A esposa e mãe, Paula Sthefany, de 25 anos, sofreu graves ferimentos e deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense. O estado de saúde dela é gravíssimo.

Segundo relatos, Edimilson e Paula tinham saído de moto com o filho para fazer um lanche, quando outro veículo em alta velocidade colidiu com a motocicleta da família. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local às 21h26. Segundo os bombeiros, Caio Henrique M. Velanne, de 24 anos, foi outra vítima envolvida no acidente. O motorista sofreu alguns ferimentos e foi atendido pela equipe, mas recusou remoção para uma unidade de saúde.

De acordo com informações preliminares, Caio Henrique teria sido levado para a delegacia. Procurada, a polícia ainda não confirmou a informação.



Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentaram a morte de pai e filho e estão rezando pela recuperação da mãe.