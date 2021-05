Rio de Janeiro

George Divério é demitido do cargo de superintendente do Ministério da Saúde no RJ

Através de contratos, foi descoberto que durante dois dias, em novembro do ano passado, Divério autorizou duas contratações que somavam cerca de 28,8 milhões

Publicado 26/05/2021 11:14 | Atualizado há 47 minutos