Rio - O fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi assassinado na porta de casa, na manhã deste sábado (15), na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, após pedir que traficantes diminuíssem o barulho. A região foi palco de uma guerra entre traficantes rivais, no início desta manhã.



De acordo com a apuração da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), responsável pelo caso, a vítima estava em casa com a família e, por volta da 6h, saiu para pedir que traficantes diminuíssem um pouco o barulho, pois a filha não estava conseguindo dormir.

Em seguida, Thiago foi baleado e caiu no quintal de casa. Ele chegou a ser socorrido por familiares para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos.

No início da manhã, a comunidade do Santo Cristo, junto com a Coronel Leoncio, foram alvo de uma invasão de traficantes. Segundo informações preliminares, criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) tentavam retomar as favelas, que atualmente tem o tráfico controlado pelos rivais do Comando Vermelho.



Os tiros duraram, pelo menos, duas horas e meia, moradores do bairro acordaram assustados. O comandante do 12º BPM (Niterói), coronel Sylvio Guerra, informou que equipes policiais estão ocupando as comunidades e que a situação foi controlada.