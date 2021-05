A troca de tiros foi no mesmo bairro em que o fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi assassinado por traficantes com um tiro na cabeça Reprodução

Rio - Durante a madrugada deste domingo, moradores de Fonseca, em Niterói, relataram a ocorrência de intensa troca de tiros. O conflito começou por volta de 1h e foi provocado por disputas entre facções criminosas desde o início de maio.

A troca de tiros foi no mesmo bairro em que o fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi assassinado por traficantes, com um tiro na cabeça , no dia 15 de maio após pedir que eles fizessem menos barulho para que sua filha de cinco anos pudesse dormir. Segundo sua esposa, os responsáveis pelo crime estavam próximos a janela do quarto dela e o fotógrafo pediu que eles saíssem do local, em seguida ele foi alvejado.

A insegurança no local devido aos tiroteios entre criminosos é constante. Segundo investigações da polícia, traficantes de uma das maiores facções do Estado do Rio invadiriam a comunidade Santo Cristo nessa semana. "O objetivo deles é criar um complexo nessa região e controlar a venda de drogas", disse um dos investigadores da Polícia Civil.



As Polícias Militar e Civil foram procuradas para dar mais esclarecimentos sobre os tiros desta madrugada, mas não houve resposta até a finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.