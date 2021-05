Thiago Freitas foi assassinado com um tiro na cabeça após pedir que traficantes fizessem menos barulho para a filha dormir Reprodução internet

Por Thuany Dossares

Publicado 19/05/2021 13:18 | Atualizado 19/05/2021 13:40

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) descobriu que o traficante que atirou contra o fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, é ligado à facção Comando Vermelho (CV). O jovem foi assassinado no quintal de casa, na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, na manhã do último sábado, depois de pedir que traficantes diminuíssem o barulho para sua filha poder dormir. No dia, havia uma guerra entre traficantes rivais.

Os policiais realizaram diligências no local, nesta quarta-feira, e apuraram que eram traficantes do Comando Vermelho que estavam em frente a casa de Thiago. A DH de Niterói agora trabalha para identificar quem foi o responsável pelo disparo.

Em um áudio gravado momento após o fotógrafo ser baleado, a esposa do rapaz contou para uma pessoa próxima, aos prantos, como tudo aconteceu. "Os caras estavam na janela do meu quarto e Thiago foi pedir para eles saírem dali, e eles deram um tiro na cabeça de Thiago, na cabeça dele", dizia ela enquanto aguardava notícias do marido no Hospital Estadual Azevedo Lima.

O Santo Cristo e a comunidade Coronel Leôncio foram palco de uma guerra entre traficantes rivais, no sábado. Segundo a polícia, criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) tentavam retomar as favelas, que atualmente tem o tráfico controlado pelos rivais do Comando Vermelho (CV). Eles se enfrentaram a tiros, pela disputa do domínio das atividades criminosas da região. O tiroteio começou no início da manhã e durou até às 9h.