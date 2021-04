126ª DP (Cabo Frio) Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:17

Rio - Um casal foi preso, nesta terça-feira, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) encontraram a dupla em um condomínio de luxo no bairro de Guriri, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações da polícia, o casal é de Salvador, na Bahia, e veio para o Rio com objetivo de atuar no tráfico de drogas. A especializada ainda informou que o homem tem passagens pela polícia baiana e responde até por homicídio.

Publicidade

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no imóvel. As investigações seguem para analisar o material apreendido e identificar outros envolvidos nos crimes.