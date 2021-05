Trânsito no Rio Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 10:48 | Atualizado 25/05/2021 10:51

Rio - O licenciamento anual de veículos em 2021 segue em formato 100% digital no Rio de Janeiro. Proprietários podem baixar o CRLVe em celulares, computadores e tablets. A versão digital substitui completamente o documento em papel, antes obtido nos postos do Detran. O formato virtual pode ser acessado em até cinco dispositivos diferentes, e também pode ser impresso em papel A4.



Para fazer o licenciamento e obter o CRLV digital de 2021, é preciso pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), no valor de R$ 219,37. O boleto é disponível através do site do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). Por determinação do governo federal, a taxa DPVAT, referente ao licenciamento de 2021, não está sendo cobrada. Mas o proprietário precisa já ter quitado o DPVAT de 2020 e dos anos anteriores, assim como a GRT dos anos anteriores.



Após a compensação das taxas, o usuário estará apto a usar o documento digital, chamado de CRLVe. Para isso, basta acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ou baixar no celular o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. No aplicativo, um tutorial explica os procedimentos. O primeiro passo é se registrar no serviço 'gov.br'. Depois, é necessário entrar no aplicativo, fazer o login e selecionar 'veículos'; em seguida, informar o número do Renavam e o número de segurança do CRV (encontrado no antigo DUT, com 11 caracteres). Por fim, basta clicar em 'incluir'. O CRLV digital estará disponível dias após o pagamento das taxas.

Os proprietários, no entanto, devem estar atentos: o CPF logado na Carteira Digital de Trânsito deve ser o mesmo que consta no licenciamento do veículo. O usuário precisa conferir se o CPF vinculado ao documento do veículo é o mesmo com o qual fez o login no site do aplicativo.

O usuário também deve verificar a data de pagamento no comprovante da GRT, para ver se a taxa foi de fato paga ou se está agendada para outra data.



Depois de pagar a GRT, aguarde até 15 dias úteis para o pagamento ser compensado no banco e o aplicativo reconhecer a regularização. Se o CRLV de 2021 não for logo disponibilizado, o documento de 2020 valerá até o fim do prazo para o licenciamento de 2021 - que este ano foi estendido, pelo menos, até o fim de setembro, por causa da pandemia.



Para veículos movidos a GNV (Gás Natural Veicular), é exigido também o Certificado de Segurança Veicular (CSV) do ano vigente. Caso aconteça de seguir os procedimentos acima e, mesmo assim, o documento não ser baixado, tente atualizar seu aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Faça logout e entre novamente. Ou exclua o documento anterior e repita o procedimento de atualização do app.



O calendário do licenciamento de 2021 é dividido em quatro datas:

- Final de placa 1 a 2 => Até 30/09/2021

- Final de placa 3, 4 e 5 => Até 31/10/2021

- Final de placa 6, 7 e 8 => Até 30/11/2021

- Final de placa 9 e 0 => Até 31/12/2021