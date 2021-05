Carro que iria passar por vistoria foi roubado em 2018 na Barra da Tijuca Detran / Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:44 | Atualizado 21/05/2021 17:59

Rio - Um trabalho de inteligência da Corregedoria do Detran flagrou um homem, identificado como Fabricio Felipe Moreira dos Santos, de 23 anos, tentando regularizar um carro roubado e com placas clonadas. O flagrante aconteceu nesta sexta-feira, no posto de vistoria da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Durante a investigação, agentes verificaram que o veículo havia sido roubado em 2018, também na Barra da Tijuca, e que as placas são clonadas de um outro automóvel registrado em Volta Redonda.

Segundo equipes, para tentar regularizar o carro clonado, Fabrício utilizou as credenciais de despachante da mãe, Ana Paula de Almeida Moreira. Com ele, também foram encontrados documentos falsos que seriam utilizados na tentativa de "esquentar" o automóvel. A mãe, Ana Paula, chegou em seguida ao posto do Detran na Barra, e os dois foram levados para a 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil vai continuar a apuração do caso.

Na unidade policial, Ana Paula alegou não saber sobre a situação do automóvel e levou à polícia a suposta proprietária. A mulher para quem ela e o filho tentavam regularizar o veículo afirmou ter comprado o carro em um site especializado em revendas.

A investigação da corregedoria partiu de uma reclamação do proprietário do veículo legalizado. Ele recebeu uma multa de Guaratiba, apesar de morar em Volta Redonda. A tentativa de fazer o serviço de vistoria no posto da Barra deu à Corregedoria a oportunidade do flagrante.

"Estamos cada vez mais trabalhando para coibir crimes que envolvam os serviços do Detran. É um trabalho investigativo da nossa Corregedoria, que vem apresentando ótimos resultados. Pedimos que os nossos usuários denunciem possíveis golpes e fraude, para que o departamento consiga agir rapidamente contra qualquer tipo de ação criminosa", afirmou o presidente do Detran, Adolfo Konder.