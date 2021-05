Segundo os relatos, o professor que atuava na escolinha há quatro anos, coagia as crianças para que os mesmos não contasse sobre os abusos aos pais Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:32 | Atualizado 25/05/2021 15:50

Belford Roxo – A 54ª DP (Belford Roxo) procura um homem de aproximadamente 40 anos suspeito de abusar sexualmente de pelo menos nove crianças entre 9 e 11 anos de idade, em uma escolinha de futebol, no bairro Parque Roseiral, em Belford Roxo. A denúncia foi feita pela mãe de uma das vítimas. A informação é da Record Rio, confirmada pelo O Dia, junto à 54ª DP.

O professor junto com alguns alunos da escolinha em Belford Roxo Reprodução

Segundo os relatos, o professor que atuava na escolinha há quatro anos, coagia as crianças para que os mesmos não contasse sobre os abusos aos pais, e ainda pedia aos jovens dinheiro à parte fora da mensalidade do clube. O professor também ameaça as crianças com facas e garrafas de vidro quebrados, além de dar presentes, como, bicicletas, celulares e chuteiras, como forma de agrado.

Local da escolinha onde acontecia os eventuais abusos sexuais Reprodução TV / Record Rio

De acordo com o delegado Alexandre Neto, que está no comando das investigações, o suspeito possui diversos perfis nas redes sociais, com nomes diferentes. Seria uma forma, com identidades falsas, para escapar dos crimes cometidos. Outro ponto levantado pela Polícia, foi o fato do professor só aceitar receber o salário da escolinha em dinheiro.

O suspeito em ação na escolinha em Belford Roxo Reprodução

As investigações apontam que os abusos aconteciam em outros dois lugares, fora do clube de futebol. Acredita-se, que o treinador pagava os aluguéis com a cobrança de valores extras. Os alunos já realizaram exames de corpo de delito. As vítimas identificadas já estão recebendo acompanhamento psicológico de profissionais da Prefeitura de Belford Roxo. A primeira denúncia surgiu no último sábado (22/05), após a mãe de um dos meninos notar diferenças de comportamento do filho. Ao questionar o garoto, ouviu o relato com choro, dos abusos.

Os policiais da 54ª DP estão atrás do suspeito está sendo procurado por estupro de vulneráveis, além dos crimes investigados de ameaça, assédio e outros delitos contra crianças. Os agentes acreditam que novas denúncias surgirão contra o treinador.



Outro ponto da investigação, será apurar junto as instituições que contrataram o professor, se exigiram a documentação necessária para exercício da profissão ou se sabiam da má conduta do treinador.