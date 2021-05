Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:46 | Atualizado 25/05/2021 18:54

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo abriu nesta terça-feira (25/05) inscrições para o Processo Seletivo da Saúde Mental, visando contratação imediata e formação de cadastro reserva, para compor o quadro funcional do Caps II, Caps AD, Caps Infantil e residências terapêuticas. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio no site: http://saudebelfordroxo.com/sbr/

As vagas são para os cargos de: Médico psiquiatra, médico clínico geral, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, educador físico, nutricionista, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, cuidador, oficineiro de artesanato, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, zelador e motorista.



As inscrições podem ser feitas no http://saudebelfordroxo.com/sbr/ munidos da seguinte documentação:

•RG;•CPF;•Diploma de graduação ou histórico de graduação e diploma ou histórico de maior titulação (quando for o caso);•Comprovação de experiência (declaração, CTPS e/ou contratos);•A presentar original e cópia do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses a contar da data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como provável causa da deficiência (em caso da pessoa com deficiência);•Declaração de grau de parentesco (anexo V do edital).Confira o edital do Processo Seletivo: https://drive.google.com/file/d/1PSAvnWciRaWBEkw0tyqgRHDtVSY5pElw/view?fbclid=IwAR2-o4c8M7adjnuoQpBxZKyb2aJ30gi7xZVQnn1L5sIsEKgylTY-Fv4CTqU