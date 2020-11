O PM Janitom Celso Rosa segurando uma arma durante o sequestro da namorada Divulgação

Por Carolina Freitas

Publicado 27/11/2020 16:20 | Atualizado 27/11/2020 18:50

Rio - Morreu, na tarde desta sexta-feira, a estudante de pós-graduação em odontologia, Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, 31 anos, que foi baleada na boca após ter sido feita refém por duas horas e meia nesta manhã no estacionamento do campus do Centro Universitário de Valença, no Sul Fluminense, pelo namorado, Janitom Celso Rosa Amorim, que é policial militar lotado no batalhão de Resende. De acordo com as primeiras informações, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Escola de Valença, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o disparo que acertou a vítima, policiais foram até o veículo ondem os dois estavam e conseguiram imobilizar o criminoso, que foi algemado e levado a 91ª DP (Valença).

O Centro Universitário de Valença (Unifaa), informou ao DIA que todas as atividades presenciais e remotas foram suspensas até a próxima segunda-feira (30). Além disso, disse que está colaborando com autoridades no desdobramento da situação e à disposição da família para suporte "nesse momento de dor".

"Um acontecimento inesperado em uma cidade tão tranquila quanto Valença, mas que infelizmente reflete um cenário nacional de violência contra a mulher. Vivenciar essa situação é revoltante e extremamente entristecedor. Nos sentimos impotentes ao testemunhar, mesmo com ação imediata da polícia no local, um desfecho trágico", afirmou o Unifaa.

A PM informou que repudia "com veemência a atitude do policial e se solidariza com a família da Mayara Pereira de Oliveira". Além disso, disse que o assassino responderá pelo crime na esfera civil e militar. No momento, não há informações sobre o local e data do enterro da vítima.