Por O Dia

Publicado 11/12/2020 16:43 | Atualizado 11/12/2020 16:45

Na segunda-feira (14), acontecerá o evento da ASSERJ (Associação de Supermercados do Estado Rio de Janeiro). Será ás 19h, no Copacabana Palace, e contará com o presidente da associação, Fábio Queiroz. O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está confirmado no evento. Além dele, outros políticos como o Prefeito eleito Eduardo Paes, O Presidente da Alerj, André Ceciliano e o Senador Flávio Bolsonaro, também estarão presentes.



A reunião que foi nomeada como “Retomada do Varejo”, pretende impulsionar a economia varejista do estado. Geração de emprego e de renda, infraestrutura, sustentabilidade e empreendedorismo, estão entre os assuntos pautados.



O Presidente da ASSERJ disse acreditar que seja um bom momento para buscar novas oportunidades. “Apenas a união dos principais setores do Estado e integração de negócios será capaz de nos levar a rumos mais assertivos e promissores em 2021. Precisamos propor e desenvolver ações e atividades a fim de promover uma saúde econômica capaz de colaborar para o desenvolvimento de profissionais e empresas, geração de empregos e ampliação de faturamento”. Declarou Fábio Queiroz.