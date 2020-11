Homem mantém ex-namorada refém dentro do carro Enviado por morador

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 11:51 | Atualizado 27/11/2020 12:54

Uma mulher está sendo mantida refém por um homem neste momento no Campus da FAA, em Valença. Ainda há dissonâncias nas informações preliminares, mas uma fonte local informa que o nome da vítima é Nayara e ela é professora de pós-graduação na instituição.

O sequestrador, que seria um Polícia Militar de Volta Redonda, estaria agredindo a ex-namorada dentro do carro estacionado no campus. Ele está com uma arma, que seria de calibre 40, e já disparou dois tiros para o alto. Segundo informações, o sequestrador teria avisado não está disposto a negociar e que vai matar a vítima e cometer suicídio em seguida. Policiais estão no local tentando promover negociações; o BOPE já teria chegado ao local.