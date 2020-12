Mirante de Valença, interior do Rio Acervo

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:56

Valença, no interior do Rio, vai permanecer em bandeira laranja, que representa risco médio de transmissão do novo coronavírus. "Houve aumento significativo do número de casos, entretanto a estrutura hospitalar destinada ao atendimento da Covid-19 nos coloca numa situação razoável", disse a secretaria de saúde, que na terça (8) anunciou novas regras de atendimento dos pacientes com sintomas da doença e de encaminhamento de casos mais graves.

Ao jornal O Dia, a secretaria de saúde afirmou que a cidade tem o menor índice de letalidade da região do médio Paraíba, além de ressaltar que o pronto socorro de Covid, os leitos de enfermaria e 50% dos leitos de UTI são custeados pelo município e se destinam apenas ao moradores. "São estes fatores que, apesar da alta de casos nas últimas semanas, nos mantém em bandeira laranja", explicou a secretaria.

Com o decreto 182/2020, da última sexta (04), a prefeitura de Valença passou a contar com o apoio da Polícia Militar para fiscalização de aglomerações junto com a Guarda Municipal. Segundo o mais recente boletim divulgado, 43 pacientes aguardam resultados de testes e 19 deles estão internados. O município acumula 1.350 pessoas contaminadas pela Covid-19 e 28 mortes; há ainda 1 óbito em análise.