Evento de lançamento aconteceu ontem (26) Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:04

Ontem (26), a prefeitura de Vassouras lançou o Saúde em Dia, programa cujo objetivo é atender com agilidade a alta demanda represada desde o início das medidas restritivas contra a propagação da covid-19. Em parceria com a Universidade de Vassouras, todas as unidades de saúde do município farão força-tarefa de 120 dias para oferecer mais de 4.600 procedimentos. “A secretaria de Saúde sinalizou essa necessidade e prontamente nos disponibilizamos, já que hoje temos uma relação ótima, onde o único propósito é o atendimento da nossa população”, disse Marcelo Paiva, diretor-geral do Hospital Universitário.



De acordo com a prefeitura, serão ofertados 3 mil ultrassonografias, 240 endoscopias, 180 cirurgias de catarata, 150 colonoscopias e 88 espirometrias, entre outros procedimentos de diversas especialidades. "Nenhuma cidade tem uma estrutura de saúde como Vassouras. Esse mutirão é um sonho nosso e que esse seja o primeiro programa de muitos que traremos para nossa população”, afirmou o prefeito Severino Dias. A vice-prefeita ressaltou a importância das parcerias. “Ninguém faz nada sozinho. Nós só estamos conseguindo avançar nas melhorias para nossa cidade por conta desse grupo que ama Vassouras e é comprometido em pensar no que é melhor para a cidade. Estou muito feliz por estar participando desse momento histórico”, disse Rosi Farias.