Jovens foram levados para a delegacia de Vassouras Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 12:57

Ontem (25), a Policia Civil realizou apreensão de drogas em duas casas localizadas no bairro Madruga, em Vassouras. Após colher depoimentos de uma dupla flagrada com cocaína na rua, os policiais se dirigiram à residência de um deles, que tem 17 anos, e encontraram 40 cápsulas de cocaína.

Os dois revelaram que um vizinho forneceu as drogas para revenda e os agentes foram revistar a casa do acusado, onde descobriram outras 88 cápsulas de cocaína e 169 tabletes de maconha prensada. Também foi apreendido um aparelho celular que seria usado pelo jovem de 21 anos para se comunicar com um traficante que está preso.

Os três foram levados para a 95ª DP. Os maiores de idade serão acusados de tráfico de drogas, enquanto o adolescente será conduzido à Vara da Infância e da Juventude.